Nii näiteks kasutatakse Eestis voodihaigete puhul valdavalt imavaid pükse, mis võrreldes vormmähkmetega on koguni kaks korda kallimad. “Võib tekkida olukord, kus kulutatakse vajaminevaga võrreldes lausa kahekordne summa ja ostetakse toode, mille kasutamine on tegelikult ka abivajaja põetaja jaoks keerulisem,” kirjeldas Leinuste. “Samas ei tea paljud, et nõu pidades oleks võimalik laia valiku seast kõige paremini sobiv lahendus leida, proovida erinevate tootjate erinevaid mudeleid ja osta neid esmalt kasvõi 3-4 kaupa, et siis edaspidi sobilikuma kasuks valik langetada,” selgitas ta ja lisas võrdluseks, et ka kleiti või ülikonda ei osteta ju ilma proovimata.