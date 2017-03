1. Ei ole mingit vahet, kas su intiimpiirkond on vahatatud, raseeritud või naturaalselt karvane.

Kuid - rahusta end! Arste suudab üllatada vaid vähene nähtu. Selle asemel sooviksid, et sa oleksid nendega aus, kirjutab Prevention. Ning lisaks sooviksid nad isegi olla ausad, kuigi nad seda sageli ei tee. Seepärast on siin välja toodud seitse asja, mida naistearstid sulle meelsasti ütleksid.

Iga naistearsti juures käik tekitab ebalust ja ebamugavust: läbivaatus on niigi ebamugav ning lisaks painab peas mõte, mida arst küll mõtleb, kui su intiimpiirkonda silmitseb...

2. Ära muretse, et su tupest võib eralduda ebameeldivat lõhna. Hoopis hullem on see, kui su jalad haisevad.