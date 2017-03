E-Tervise SA täpsustatud andmetel on hooaja algusest hospitaliseeritud 1264 patsienti, neist 70 protsenti on olnud täiskasvanud (20-64.a ) ja vanemaealised patsiendid.

Grippi haigestumuse intensiivsust võib hinnata madalaks, kuid geograafilist levikut endiselt laialdaseks. Gripiviiruste osakaal moodustab kõikidest ülemiste hingamisteede haigestumisi põhjustavatest viirustest 20 protsenti. Oluliselt on kasvanud RS viirustega seotud haigestumiste arv, moodustades peaaegu poole kõikidest viirusliku päritoluga haigestumistest. RS viirustesse haigestumine puudutab enim väikelapsi. Vanemaealiste vanusrühmas on haigestumised endiselt seotud peamiselt gripiviirusega.

Alates detsembrist on gripi tõttu intensiivravi vajanud 104 riskirühmadesse kuulunud inimest, neist 81 ehk 78 protsenti on olnud vanemaealised patsiendid, kaks last olid vanuses 0-4 eluaastat, üks oli koolilaps, 19 inimest olid vanuses 18-64 eluaastat.