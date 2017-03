Teadlased Washingtoni ülikooli Rahvatervise koolist on oma intervjuusid tehes juba mitu aastat uurimisaluste köökidesse piilunud. Nüüd avaldasid nad uuringu tulemuse, mille järgi on nendel, kes söövad koduseid toite, üldiselt tervislikum toitumine.

"Kui kodus rohkem süüa teha, siis on toitumiskava parem, aga väljas süües on toitumine vähem tervislik ja kallim ka," ütleb veebilehele Daily Science Adam Drewnowski, ülikooli toitumiskeskuse juhataja. Tulemusi mõõdeti uurides kui palju oli osalejate söögikordades köögi-ja puuvilju ja teisi toiduaineid. Inimesed pidid meeles pidama, mida olid viimase nädala jooksul söönud. Tulemused pandi kokku inimeste endi antud info põhjal, ehkki teadlane tunnistab, et küsitluses osalenutel oli päris keeruline kõiki toidukordi meelde tuletada. Lisaks sellele, mida söödi, pidi märkima ka, kas söödi väljas või kodus.

Uuringust selgus, et kodus tehtud toidud olid toitainete poolest paremas tasakaalus ja tervislikumad. Mida rohkem õhtuti laua ääres omatehtud toiduga maha istud, seda parem sinu menüü on.

Kui vahel pole igal õhtul aega süüa teha, siis pole vaja ennast selle pärast halvasti tunda. Teadlased saavad aru. Drewnowski räägib nähtusest, mida nimetab "ajavaesuseks". Järjest rohkem meie ajast kulub kõigile muudele tegevustele, et me lihtsalt ei jõua igal õhtul vaaritada.

Drewnowski kavatseb oma töö tulemusi jagada ka oma toitumisloengu tudengitega, kelle üheks koduseks ülesandeks on hoolega oma toidukorrad kirja panna. "Seal on päris palju kiirnuudleid," muigab teadlane.