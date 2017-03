Koos vähiga lahkusid muusik Andrus Albrechti elust ka lavanimi, tubakas, vein ja elupõletamine.

"Inimesed küsivad, kas ma kavatsen muusikaga ära lõpetada ja hakata muud asja tegema. Mõni arvab, et olen surmavalt haige," räägib muusik Andrus Albrecht, kes on otsustanud lavanimega Bonzo hüvasti jätta. "No ei ole draamat! Olen elu parimas vormis ja tunnen ennast hiiglama hästi! Ütlen seda ilma igasuguse tagasihoidlikkuseta, et mul pole nii head perioodi olnudki kui praegu."

"Viis aastat tagasi olin tippkaalus, peaaegu 160 kilo ning mõtlesin, et pean nüüd kuidagi sekkuma," jutustab muusik, kuidas elumuutuste tee hakkas tema jaoks lahti rulluma. "Igasugused dieedid sai läbi proovitud, kaal kõikus alla ja üles. Lõpuks otsustasin, et lasen teha äärmusliku sekkumise – maovähendusoperatsiooni."

SUUDAB ÖELDA EI: «Arvan, et ma ei ole mingi nähtus,» naerab Bonzo, et vaatamata oma markantsetele kogemustele ei kavatse eneseabiõpikut kirjutada. Ehkki võiks. «Igal elualal on selliseid tüüpe nagu mina. Neid, kes ei oska juua.» (Aldo Luud)

Kogu lugu kulges tõrgeteta hetkeni, kui tehti operatsioonieelne ultraheliuuring. "Parema neeru pealt avastati seitsme sentimeetri pikkune kasvaja. Üsna pirakas. Kohe jäeti maovähendusoperatsioon ära ja panime hoopis neeruoperatsiooniks aja. Kasvaja oli kehva koha peal, nii et arstid pidid eemaldama kogu neeru."