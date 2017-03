Kes ei tahaks kevadele ja suvele veidi kergemana vastu minna? Kuigi paljud arvavad, et kaalulangetus on midagi väga keerulist, siis tegelikult kinnitab toitumis­spetsialist ja personaaltreener Erik Orgu, et kaalu saab langetada ka väga lihtsaid nippe järgides.

KAALULANGETUS ON LIHTNE: Eesti tuntuim toitumisnõustaja Erik Orgu kinnitab, et ka kõige väiksemad muutused elustiilis aitavad kaalunumbrit vähendada. (Stanislav Moškov)

Üks tund füüsilist aktiivsust iga päev

"Liikumine on tõhusaim stressi maandamise viis, mis tasakaalustab hormonaalsüsteemi, parandab unekvaliteeti ja reguleerib keha metaboolseid protsesse, nagu veresuhkru tasakaal.