Odraiva on ülemise või alumise silmalau sees esinev healoomuline valutu muhk või mügar. Kuna see moodustub silmalau rasunäärme ümber, on tulemuseks punased ja paistes silmalaud. Odraiva koosneb mädast ja kuhjunud rasusest sekreedist (lipiididest), mis aitab tavaliselt silma niisutada, kuid tekitab kuhjudes ummistuse, kirjutab KSA silmakeskuse blogi. Sageli kuivab odraiva ise kokku ja kaob täielikult, eriti kui sellele sooja kompressi ja silmalau õrna massaažiga kaasa aidata. Halvemal juhul püsib odraiva mitu nädalat ja muutub nii suureks, et see pole mitte lihtsalt ebameeldiv, aga ka esteetiliselt inetu. Suur odraiva avaldab survet sarvkestale, muutes silmapinna ajutiselt ebaühtlaseks ja stimuleerides seeläbi astigmatismi teket, mis põhjustab hägust nägemist.

Odraiva tekkepõhjused

Sageli pole võimalik kindlaks teha, mis odraiva põhjustab. Küll aga esineb haigus sagedamini neil, keda kimbutab silmalau põletik ja rosaatsea. Viimase korral on näonahk punakas ja naha all esinevad paistes kühmud ning sellise inimese silmad on odraivale ja põletikele vastuvõtlikumad. Rosaatsea mõjutab silmalauge, silmalau sidekesta ehk konjunktiivi, silma läbipaistvat osa ehk sarvkesta ja valget osa ehk kõvakesta. Neid mõjutusi nimetatakse kokku okulaarseks rosaatseaks. Rosaatsea tekkepõhjused pole teada, kuid arvatakse, et oma rolli mängivad keskkond ja pärilikkus. Ennetamine ja ravi Kui odraiva sageli kordub, soovitab arst enamasti ennetavaid meetmeid nagu silmalaugude pesemine, laugudele ravimi määrimine ja suukaudsed rohud. Kõige levinum suukaudne ravim on antibiootikum doksütsükliin. Samuti võib silmaarst soovitada sooja niisket kompressi, mis asetatakse suletud silmalaule, et stimuleerida ummistunud rasunäärme tööd. Väike ja märkamatu odraiva võib ka ilma ravita taanduda. Ent mõned odraiva põhjustavad ummistused ei pruugi siiski ise kaduda, vaid jäävad püsima ja võivad isegi suureneda. Sel juhul aitab odraiva kirurgiline eemaldamine. Silmakirurg kasutab ala tuimestamiseks kohalikku tuimestust ja teeb siis silmalau siseküljele väikse sisselõike, et haiguskollet ilma nähtava armita puhastada.