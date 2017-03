Vähese lume tõttu reisivad eestlased välismaale, et talispordist rõõmu tunda ning just praegu, märtsis, saab suusakuurortides lisaks talverõõmudele nautida ka päikest. Arstid soovitavad ettevaatlikud olla, sest mäestikes on heledate nahatüüpidega inimestel risk nahakahjustusteks ning ka melanoomi haigestumiseks väga suur.

Ameerika Nahavähi Liidu sõnul on talipordialade harrastajatel suurenenud risk liigsele UV-kiirgusdoosile. Mida kõrgemal maapinnast olla, seda suurem on ka UV-kiirguse intensiivsus, mis kasvab ligikaudu 10% iga 1000 meetri järel merepinnast kõrgemale tõustes, kirjutab Dermtesti blogi.

Lisaks peegeldab mägedes olev lumi päikesest tulenevat UV-kiirgust 80% ulatuses tagasi atmosfääri. Ka osoonikihi hõrenemine Skandinaavia, Alpide ja Kesk-Euroopa piirkonnas on tõstnud UV-kiirgusdoosi inimesele Euroopas – kõik need tegurid tähendavad, et risk nahakahjustusele mäestikes on väga suur, eriti heledatel nahatüüpidel.