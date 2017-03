Hammaste puhastamine on meie igapäevaelu lahutamatu osa. Juba väga varajases eas saame teada, mis on hambahari ja mis on selle otstarve. Põnev on teada, et meie igapäevase hügieenivahendi põhimõte läbi sajandite oluliselt muutunud.

Aastasadu kasutati hambaharjana pulka, mille ühte otsa oli kinnitatud seaharjased, suled või oli ots lihtsalt lõhutud, et see oleks haruline. Väidetavalt puhastas enamik eurooplasi hambaid vaid rätiga. Üksnes juhul, kui tagumiste hammasteni oli vaja küündida, võeti appi pulk. Algsed suu kasimise vahendid kujutasid endast vaid pulka ja harja ning tänapäevalgi on hambahari ajas vähe muutunud.

Pulk ja hari