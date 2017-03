„Arstidel on tänu võrgustikku kuulumisele oluliselt lihtsam juurdepääs kaasaegsetele diagnostika- ja ravivõimalustele ning see on omakorda kasuks patsientidele, kes saavad keskuste ja arstide omavahelise koostöö abil kõrgeima kvaliteediga ravi,” selgitab Ida-Tallinna keskhaigla silmakliiniku juhataja Artur Klett, et üle-Euroopalisse haruldaste haiguste võrgustikku kuulumine on kasulik nii meditsiinitöötajatele kui ka patsientidele.

Euroopa Komisjon akrediteeris Ida-Tallinna Keskhaigla silmakliiniku haruldaste silmahaiguste ning Tartu Ülikooli kliinikumi haruldaste luuhaiguste ja endokrinoloogiliste haiguste võrgustikku.

Haruldaste haiguste võrgustik ehk täpsemini Euroopa Referentsvõrgustik (European Reference Networks) loodi Euroopa Komisjoni ettepanekul ja eestvedamisel pea kolm aastat tagasi, et aidata ja toetada neid inimesi, kes võitlevad tavapärasest keerulisemate haigustega. Patsiendid, kelle meditsiiniline seisund nõuab spetsiifilisi teadmisi või ressursse, saavad nimetatud võrgustiku kaudu parema juurdepääsu diagnoosimisele ja ravile. Samuti hoolitsetakse selle eest, et saadav teenus oleks kvaliteetne, kättesaadav ja kulutõhus. Võrgustikud on ette nähtud katma erinevaid haruldaste haigustega seotud meditsiinivaldkondi, kus eksperte on vähe.