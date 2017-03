Kitsad teksad, kohevad rasked kampsunid, hiiglaslikud kotid ning korraliku toestuseta kingad on põhjus, miks naiste seljad tänapäeval valutama kipuvad.

Briti kiropraktika assotsiatsiooni uuringu järgi on kolmveerand naistest kogenud elus seljavalu, mis on põhjustatud moehulluste järgimisest, kirjutab Independent. Seejuures kinnitas veerand naistest, et nad on teadlikud, kuidas riided nende keha mõjutavad. Kuid nad ei võtnud igapäevasel rõivakandmisel ei selja- ega kaelavalusid arvesse. Seljavalu oligi sagedaseim naiste kaebus.

Kiropraktik Rishi Loatey selgitas rõivaste mõju nii, et näiteks kui püksid on liiga kitsad, piirab see lihaste liikuvust normaalsel viisil ning sunnivad teisi lihaseid kehaasendi hoidmiseks tegema lisatööd.

Kõrgete kontsade mõju kehale on juba mõnda aega teada. Nimelt liiguvad jalalabad, põlved, puusad ja alaselg kõik normaalse kehahoiu ning kõnnaku tagamiseks. Kui mingi osa on takistatud, mõjub see ülejäänud kehale koormavalt ning tekivadki näiteks vaagnapiirkonna ja selja valud. Kuid – ka baleriinad võivad kogu keha kahjustada, sest neil puudub korralik toestus.

Kiropraktik soovitab kanda riideid, mis laseksid kehal vabalt liikuda – ka rasked koheva väljanägemisega kampsunid ning hiiglaslikud kotid võivad seda piirata. Samuti soovitab ta kanda õigeid jalanõusid. Ehk kui tööl ilma kontsata tõesti ei saa, võiks vähemalt tööle minnes kanda madalaid jalanõusid.