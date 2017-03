* Sa sööd õhtul juustu. British Cheese Board andmeil võib igasugune juustusöömine põhjustada imelikke unenägusid. Kuid on ka täheldatud, et cheddari juustu söömine toob su unne kuulsused, sinihallitusjuustu söömine võib aga igasuguseid kentsakaid asju kaasa tuua.

* Sa näksid enne voodisse minekut. See aga tähendab, et su kehatemperatuur tõuseb ja ainevahetus aktiveerub, mis omakorda tähendab, et ka aju on aktiivselt töös. Montreali ülikooli teadlaste kinnitusel võib see kaasa tuua õudusunenäod.