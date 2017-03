Väldi alkoholi ja kohvi . Need viivad kehast vee välja ja seedimine aeglustub.

Ära söö töödeldud toite. Kui tahad sujuvat ainevahetust, väldi töödeldud toite - need soodustavad kõhukinnisuse teket, kirjutab Woman's Health. Söö hoopis kiudaineterikkaid toite, näiteks juurvilju, riisi ja ubasid.

Seda, et kõht korralikult läbi ei käi, on kogenud elus ilmsesti igaüks. Kui sind kinnine kõht piinab, pea meeles neid seitset asja, mis võivad olukorra veel hullemaks teha.

Väldi piimatooteid . Need põhjustavad gaase ning kõhukinnisuse juurde pole seda küll vaja.

Väldi passiivset elustiili. Mida vähem sa end liigutad, seda halvemini su kõht läbi käib. Ka kõige vähesem enda liigutamine peletab aga seda häda.

Väldi raua- ja kaltsiumitablettide võtmist. Need kaks toidulisandit võivad seedimist aeglustada. Kui arst on need sulle kirjutanud, siis pead neid muidugi võtma.

Väldi valuvaigisteid. Ka need võivad seedimisele halvasti mõjuda.