Üks inglise psühhiaatriaõde rääkis ajalehele The Guardian oma tööst, täpsemalt selle töö kõige raskemast osast: patsiendilt vabaduse võtmisest. Selleks on vaja suurt südant. Samas südant, mis on kõva kui kivi.

Anonüümseks jäänud tervishoiutöötaja, kes on vaimse tervise probleemidega patsientide hooldaja, alustab oma lugu sellega, et soovib siiralt, et suudaks oma patsientidele anda enamat. Enamat kui vaid toolid, millelt on lihtne väljaheiteid maha pühkida. Suurem osa patsientidest ei ole ju isegi nõus, et neil midagi viga on ja see sügav veendumus karjuvast ebaõiglusest on haiglas õhus iga päev ning teeb töötajate jaoks nende töö emotsionaalselt äärmiselt keeruliseks.

Haiglaõde meenutab ühte naist, kes kannatas nii ränga psühhoosi all, et haiglasse toimetamise ajaks polnud ta ennast nädalaid pesnud ja samuti keeldus ta söömast. Ka ei mõistnud vaene inimene, et ta pole terve. Ta oli veendunud, et teda üritatakse vägisi vangistada ja talle viga teha ning ta keeldus rohtusid võtmast.