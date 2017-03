Naised võiksid rinnahoidjat mitte kanda, leiavad teadlased, sest see kahjustab tegelikult nende tervist. Rinnahoidjate eesmärk on hoia naiste rinnad liikudes paigas. Eriti oluline on see neile, kellel on suured rinnad – nende rindade raskus võib kaasa tulla isegi seljavalusid, kirjutab Healthy Food House. Kuid ometi, Franche-Comte ülikooli professor Jean-Denis Rouillion nendib, et tegelikkuses ei aita rinnahoidja kaasa ei rindade toetamisele, seljavalude vähendamisele ega ka enneaegsele lõtvumisele. Sellistele tulemustele jõudis ta üle 15 aasta kestnud uuringus, milles osales 330 18-35 aastast naist. Ja tegelikult olid tulemused hoopis vastupidised – neil naistel, kes lõpetasid uuringu kestel rinnahoidja kandmise, tõusis rinnanibu kõrgus lausa seitse millimeetrit.

Lisaks on leitud, et noorematel naistel suurendab rinnahoidja mittekandmine kollageeni tootmist, mistõttu on nende rinnad palju elastsemad ja pringimad.

Rinnahoidja kandmine võib aga kaasa tuua vereringehäireid ning vähendada rindade üldist toonust.