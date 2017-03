2. Kookosõli reklaamitakse rasvapõletajana, kuid tema toime pole siiski päris selge. Selge pole ka see, kas ta on sama kasulik kui oliiviõli. Küll aga on teada, et kookosõli sisaldab küllastunud rasvhappeid.

1. Gluteenivabad toidud. Gluteenivaba dieet on muutunud paljude lemmikuks. Kuid paraku võib see kaalulangetamist hoopis pidurdada. Ameerika dietoloog Karen Ansel seletab, et gluteen annab toitudele tekstuuri ja maitset. Iseäranis töödeldud toitude puhul kipub olema nii, et kui gluteen toidust eemaldada, lisatakse sinna rasva, tärklist ja suhkrut. Seetõttu on targem eelistada normaalkoostisega toitu.

3. Jogurt. Ehkki jogurtit peetakse tervislikuks, sisaldavad poejogurtid tihti ohtralt suhkrut, kunstlikke magusaineid või fruktoosi. Viimane maitseb keelel küll magus, kuid ei anna ajule täiskõhu signaali. Niisiis nõuab organism toitu edasi ka siis, kui toekas ports on hinge all. Seega on kõige targem süüa suhkruvaba jogurtit.

5. Smuuti. Marjakokteilid smuutid on moekas terviseamps, kuid restoranis ja poes pakutavad smuutid pakatavad kaloritest ja sisaldavad väga vähe kiudaineid. Seetõttu tuleks smuuti ise kodus kokku keerata, lisada võiks valgupulbrit, chia-seemneid ja köögivilja, nii tuleb jook tervislikum.

6. Võileib võib olla praktiline, kuid oluline on see, mis leivast see valmistada. Eelista peenleivale seemnetega täisteraleiba. Saia söömine unusta üldse ära, kui tahad kaalus alla võtta.

7. Kuivatatud puuviljad on sageli nimetatud tervislikuks vahepalaks ja kommidega võrreldes on see tõesti nutikam valik. Ent kuivatatud puuvilja söömisega on kerge liiale minna. Kuivatatuna ehk veevabana on puuviljad aga parajad suhkrupommid, millega liialdamine paneb dieedile põntsu.