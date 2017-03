Seemnete lisamine müsli või jogurti sisse on hea idee, kuid purustamata linaseemned võivad sinu seedetraktist tervetena läbi minna, ilma et neist mingit kasu oleks.

Isegi kui näed väga palju vaeva, et tervislikult toituda, on võimatu teada kõike. Washington Post leidis kümme toitumisviga, mida võib igaühel ette juhtuda – ka neil, kes oma toitumist muidu hoolikalt jälgivad.

Valmistad toitva smuuti, aga see on tõeline kaloripomm

Lahendusena joo smuutit lihtsalt korraga pisut vähem või eelista puuviljadele köögivilju. Jälgi ka, kui palju lisad kaloririkkaid pähkleid ja seemneid.

Võtad rohtusid kohviga

Kohv võib mõnede mineraalide ja vitamiinide omastamist takistada. Sama juhtub tee ja magusate kofeiini sisaldavate jookidega. Võta oma vitamiine või rohtusid veega.

Kallad oad purgist otse toidu sisse

Oad on väga proteiini- ja kiudaineterikkad, kuid purgioad on ühtlasi ka väga soolased. Kalla nad kõigepealt sõelale ja loputa neid hoolega, et üleliigne sool maha pesta.

Tahtes tarbida vähem suhkrut, tarbid vähem puuvilju

Number üks suhkruallikaks on siiski magusad joogid.

Usaldad silte "vähem rasva" ja "suhkruvaba"

Hoopis olulisem kui jälgida, mida toit ei sisalda, on jälgida seda, mida toit sisaldab. Läbitöödeldud toitudes võib küll vähem rasva olla, kuid see võib olla asendatud säilitusainete või muu kahjulikuga.

Tarbid mandlipiima, aga ei raputa pakki

Kaltsium ja D-vitamiin kipuvad mandlipiimas pakendi põhja vajuma. Raputa korralikult, enne kui endale klaasitäie valad.

Jätad salatile kastme lisamata

Rohelises kraamis peituvad vitamiinid ja antioksüdandid vajavad mingid rasva, et keha neid omastaks. Salat pole oliiviõli või muu kastmega mitte ainult maitsvam, vaid ka tervislikum.

Ostad igasugust jogurtit

Peaksid eelistama selliseid jogurteid, milles on kasulikud probiootikumid.

Jood pärast kerget trenni spordijooke