Esmaspäev on paljudele tööinimestele sinine - pärast vaba nädalavahetust tuleb end varakult voodist välja ajada ja tööle minna. Ja seal püüda asjalik olla ning endast parim olla. Miks esmaspäevad niinimetatult sinised on, veel väga täpselt seletada ei osata. Küll aga on kirja pandud mõned punktid, mis sinisest esmaspäevast sinise teeb. Kui neid, Expresseni väljatoodud fakte meeles pidada, ehk õnnestub tulevased esmaspäevad veidi kergemini üle elada? * Esmaspäeviti on inimesed vähe maganud. Reeglina on nii, et nädalavahetusel ollakse kauem üleval ning unerežiim läheb paigast. Sestap ei tule ka pühapäeval uni õigel ajal ning esmaspäeva hommikul ollakse vähese uneaja tõttu unised olla.

* Esmaspäeviti on inimesed stressis. Terviseuurijad on täheldanud, et pärast lõõgastavat nädalavahetust tunnevad inimesed end esmaspäeviti stressis.

* Esmaspäeviti on enesehinnang madal. Nädalavahetused kipuvad ikka kaasa tooma söömaorgiaid. Kui siis tundub see tore, hakatakse esmaspäeval toiduga patustamist kahetsema. Seepärast tuntakse end vähem ilusamatena ning see kahandab enesehinnangut. Muide, esmaspäeviti alustatakse kõige rohkem ka dieete. * Esmaspäeviti tervis viletsam. Ei tea, kas põhjuseks on nädalavahetuse ebatervislikud eluviisid või keha reaktsioon stressile, kuid statistika näitab, et suurem osa infarktidest tekib ja südameprobleemidest ilmneb just esmaspäeviti.