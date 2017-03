2. Ära kasuta sulgedest tolmuharja. Allergikud peavad kodu igal nädalal hoolikalt tolmust puhastama, kuid sulgedest tolmuharja või kuiva tolmulapi kasutamisega tehakse endale hoopis karuteene. Kui märg tolmulapp korjab tolmu endasse, siis kuiva lapiga paisatakse õhku rohkem tolmuosakesi ning see muudab kodu allergikule või astmaatikule veelgi suuremaks probleemiallikaks. Lisaks soovitatakse koristamise ajal kasutada kindaid ja näomaski, et allergeenidega kokkupuude oleks võimalikult väike.

1. Puhasta pesumasinat. Selle soe ja pime keskkond on ideaalne koht seente ja kolibakterite paljunemiseks, nende vastu ei saa ka pesuvahendid. Sestap oleks allergikutel väga oluline puhastada regulaarselt pesumasina trumlit, eriti aga luuki ja luugi tihendit, soovitab portaal Health. Lisaks oleks mõistlik pesumasinal lasta ka tuulduda, et niiskus masinasse ei jääks.

5. Vali õiged toataimed. Belgia teadlased on leidnud, et 78% allergikutest, kelle kodus leidus toataimi, olid vähemalt ühele neist allergilised. Kõige rohkem tekitab allergilist reaktsiooni kummipuu. Et aga toataimed puhastavad õhku ning vähendavad ka tolmu hulka ruumis ligi 20%, ei tohiks toataimedest päris loobuda.

4. Pese kodus kõike kuuma veega. Allergoloogide hinnangul tuleb pesta kardinaid, dekoratiivpatju, vaipu ja dušikardinat vähemalt kord kuus, seejuures tuleks seda teha kindlasti kuuma veega. Lõuna-Koera teadlaste sõnul on ideaalne temperatuur pesemiseks 60 kraadi, sest see hävitab 100% tolmulestadest. 40-kraadise veega pestes hävineb vaid 9,6% tolmuosakestest. Seega mida kuumem pesuvesi, seda puhtam kodu.

6. Tee oma garderoobis kevadine suurpuhastus. Kõlab uskumatuna, kuid just riidekappidest võib leida sadu allergeene. Peamiseks põhjuseks on inimeste harjumused – kui puhaste riiete hulka panna kasutatud riideese, siis levivad sellelt edasi tolmu- ja nahaosakesed. Need jäävad puhaste riiete külge ning tekitavad soodsa keskkonna tolmulestadele ja teistele pahalastele. Seega on soovitatav vähemalt kord aastas teha garderoobis suurpuhastus ning pesta ära kõik seal leiduvad riided.