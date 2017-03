1.See aitab kolesteroolitaset normaliseerida. Munad on kolesteroolirikkad, kuid muna süües on võimalik suurendada organismis hea kolesterooli taset.

3.See parandab luude ja hammaste tervist. Et munad on looduslik D-vitamiini allikas, aitab nende söömine tugevdada nii luid kui hambaid. Munad soodustavad ka kaltsiumi imendumist, mis samuti on luude tervisest kõneldes ülioluline.

4.See aitab parandada silmade tervist. Munakollane sisaldab antioksüdante, mis on silma tervisele äärmiselt kasulikud. Need aitavad vältida kae ja maakula degeneratsiooni teket – need kaks haigust on põhilised, mis tekitavad eakatel nägemispuuet.

5.See aitab kaalu kontrolli all hoida. Munad on rikkalikud valguallikad ning uuringud näitavad, et valgurikas toit annab täiskõhutunde pikemaks ajaks. See aga tähendab, et sa suudad hoiduda ülesöömisest ning oma kaalu kontrolli all hoida.

6.See annab sulle energiat. Munad sisaldavad 15% päevasest B-vitamiinide vajalikust kogusest, see vitamiin aitab kehas aga energia taset suurendada.

7.See aitab immuunsüsteemi tugevdada. Kui sööd igapäevaselt ühe või kaks muna päevas, võib see sind kaitsta viiruste ja nakkuste eest. Munad sisaldavad umbes 22% aineid, mis aitavad tugevdada immuunsüsteemi.

8.See aitab parandada ajutegevust. Munad sisaldavad rohkelt aineid, mis aitavad su ajul keerulisi ülesandeid lahendada.

9.See teeb su naha ja juuksed ilusamaks. Munas sisalduvad vitamiinid B2, B5 ja B12 on väga olulised juuste, naha, maksa ja silmade tervisele.