Uute lubaduste andmiseks või mõne uue tervisliku harjumuse omandamiseks läheb tavaliselt vaja kõvasti tahtejõudu, et antud lubadusi ka täita. Seetõttu jäetakse need sageli üldse andmata, kartes, et tahtejõudu pole piisavalt.

Arvatakse, et teatud probleemi ületamiseks läheb vaja X-koguses tahtejõudu ja kui meil päris nii palju seda pole, on ebaõnnestumine garanteeritud. Terapeudid ja nõustajad on juba aastakümneid olnud seisukohal, et tahtejõudu on igaühele antud erinevalt ja seda on inimesel vaid kindel kogus, kirjutab KSA silmakeskuse blogi. Sestap on mõnel meist lihtsam kiusatustele vastu panna, teised aga näevad sellega kurja vaeva.

Ent viimase kümne aasta jooksul tehtud uuringud on tõestanud vastupidist: tahtejõud pole fikseeritud, vaid varieerub iga tund ja on otseses seoses vaimse stressiga. Täpsemalt öeldes muudab vaimne stress (otsuste langetamine) aju otsuseid vastu võtva ala tavapärasest aktiivsemaks ja paneb selle rohkem glükoosi põletama. Kui see juhtub, vähenevad aju glükoosivarud ja see osa ajust muutub kurnatuks. Sel hetkel kogeb inimene otsustamisest tingitud kurnatust ja muutub järjest impulsiivsemaks. Tahtejõud nõrgeneb, sest „jõud” sõnas „tahtejõud” tuleb aju glükoosivarudest. Sotsiaalpsühholoogi Roy Baumeisteri juhitud uuringud on tõestanud, et kui aju töötab kas või 10 minutit täisvõimsusel, muutub inimene vaimselt kurnatuks ja tema tahtejõud hääbub.