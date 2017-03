1.Sangpommi tõstmine. See on väga lihtne ja kerge harjutus, millele ei pea ühekorraga kulutama ka palju aega. Ka paar minutit sangpommi rebimist aitab tõhusalt rasva põletada, minutis kulub seda tehes 20 kalorit.

Inimesed, kes soovivad kaalust alla võtta, valivad enamasti treenimiseks jooksmise arvates, et see on kiireim viis rasvapõletuseks. Tõesti – see on kasulik südamele ning tõhus kaloripõletamisviis. Kuid jooksmine avaldab jalgadele, reitele ja põlvedele liiga suurt koormust.

3. Hüppenööriga hüppamine on laste seas alati populaarne, sest see on lõbus ning lihastele kasulik. Kui sa hüppad 100 hüpet minutis, põletad selle ajaga 13 kalorit.

4. Sõudeergomeeter on kaloripõletuseks äärmiselt tõhus vahend. Sellel treenides kulutad 12-13 kalorit minutis. Ja saad väga kaunid biitsepsid ning käevarred.

5. Cross fit treening on äärmiselt tõhus treeningstiil, mis järgib inimese igapäevaseid liigutusi.

6. Kätekõverdused aitavad põletada rasva ja parandada ka ainevahetust.

7. Fat bike jalgrattasõit on palju raskem kui tavalise jalgrattaga sõitmine, sest ratta juhtimine on palju raskem. See aitab sul kulutada 1500 kalorit tunnis, mis tähendab, et seda on kaks korda rohkem võrreldes jooksmisega ja põlvedele ei ole siin mingit pinget.

8. Hüppega kükid on väga lihtsad harjutused, mida saab teha igal pool. Neid tehes põletad sa umbes 42 kalorit ühe minuti jooksul.