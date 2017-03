Et eksamid õnnestuks, tuleb korralikult õppida. Mida aga teha, et ka tervis eksamipingele vastu peaks ning tähelepanu jaguks ka kõige viimase teadmisteproovi viimaseks minutiks? Apotheka proviisor Merilin Nurk nendib algatuseks, et keskendumisvõimet nõudvate tegevuste puhul kiputakse jõu raugedes haarama energiajoogi järele või juuakse meeletutes kogustes kohvi. "Energiajookide ja kohvi ergastav toime on ainult ajutine – kui organism on kurnatud ja püsib üleval vaid tänu kohvile või energiajoogile, siis ühel hetkel saavad otsa viimasedki energiavarud ning inimene võib lihtsalt kokku variseda," märgib ta ja soovitab sel korral abi otsida ennekõike apteegist. Näiteks soovitab ta stressirohkel õppeperioodil jälgida, et B-vitamiinid oleksid toidust või vitamiinipurgist piisavalt kätte saadud. Nende nappus tekitab väsimust ja häirib närvisüsteemi tööd. "Head loodusliku B-vitamiini allikad on leht-, aed-, kaun- ja juurviljad, täisteraviljad ning pähklid ja seemned," loetleb ta.

Teine oluline aine sel perioodil on glutamiinhape. "See on neurotransmitter, mis on tähtis õppimise juures ja mälestuste loomisel, samuti on glutamiinhape oluline suhkrute ja rasvade sünteesil ja lagundamisel," räägib Nurk. Glutamiinhapet toodab keha ise, ent pingelisel ajal võib seda kuluda rohkem, kui organism ise valmistada jõuab. Sel puhul võib abi olla toidulisandist.

Pingelisel eluperioodil aitab keha tervena hoida aine nimega ubikinoon ehk koensüüm Q10, mis aitab rakus energiat toota. "Tervisliku elustiili ja tasakaalustatud toitumise korral on ka koensüüm Q10 piisav tase meie organismis tagatud, sest lisaks toidust saadule sünteesib keha seda ka ise," räägib Nurk. Vitamiinisarnane aine Q10, mis toimub antioksüdandina, tõstab vastupanuvõimet stressile ning aitab pingelisel eluperioodil hoida keha tervena. "Q10 leidub nii loomsetes kui ka taimsetes toiduainetes, eriti palju näiteks merekalades nagu makrellid ja sardiinid, samuti leidub seda rohkelt munas, kana- ja sealihas, sojaõlis, täisteraviljatoodetes, pähklites ja spinatis," räägib Nurk. Apteekri sõnul sisaldavadki apteekides saadaolevad mäluerksust tõstvad ja keskendumisvõimet parandavad preparaadid B-rühma vitamiine, letsitiini, glutamiinhapet, koensüümi Q10. Lisaks on erinevaid kombinatsioone antioksüdantide, mineraalainete ja erinevate taimsete koostisosadega. Siiski paneb Merilin Nurk südamele, et lastele toidulisandeid ostes peaksid vanemad apteekriga nõu pidama ning mõtlema, mis on lapse väsimuse taga. " Ehk ei ole lapsele antud piisavalt puhkust või on söögikorrad ebaregulaarsed ja/või on toidusedelis vajaka värsketest puu- ja köögiviljadest, küllastumata rasvhapetest või muust kasvavale organismile hädavajalikust?" on küsimused, mida iga lapsevanem peaks endalt küsima. Alla 13-14-aastastele mälutugevdajaid ei soovitata.