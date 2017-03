Eelmisel nädalal toimus Tervise Arengu Instituudis uute riiklike toitumissoovituste tutvustamine, kus toodi eraldi välja suur suhkrutarbimine ja see, et Eesti inimeste kõige suurem suhkruallikas on pagari- ja kondiitritooted.

Tervise Arengu Instituudi teaduri Eha Nurga sõnul tuli uurijatele üllatuseks, et magusaga nii palju liialdatakse. Minu jaoks see väga suur üllatus ei olnud. Oma töös kohtan sageli inimesi, kes tarbivad suhkrut ülemäära palju. Tihti on suhkru tarbimine peidetud kujul ja inimene ei pruugi endale teadvustada, kui suured on erinevate toodete suhkrusisaldused. Oma toitumisest, sealgulgas ka suhkrutarbimisest, saab objektiivse ülevaate, kui peetakse toidupäevikut. Jah, selle pidamine võib tunduda pisut tüütu, aga hiljem analüüse tehes on selgelt näha, et tarbitavad suhkrukogused on tõesti suured ja selle tõestuseks on ka pidevalt suurenev ülekaaluliste osakaal meie rahvastikus.

Tervise Arengu Instituudi korraldatud „Rahvastiku toitumise uuring 2014” näitab selgelt, et kõige suurema koguse suhkrut saadakse pagaritoodetest, mis moodustasid teatud rühmadel (poisid vanused 10-17) isegi 12 portsjonit päevas. See ümber arvestatuna on keskmiselt 480 kilokalorit ja need kalorid on ainult pagaritoodete arvelt.