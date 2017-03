Häired seksuaalelus teevad meele mõruks. Kuigi esimene samm sel puhul võiks olla konsulteerida oma perearsti, naiste- või meestearstiga, saab palju ära teha ka oma toitumist korrigeerides.

Portaal Health24 tuletab meelde, et ei ole toitu, mis suguelu võluväel parandaks. Kuid kõik see, mida inimene sööb, mõjutab oluliselt inimese tervist ja heaolu ning seeläbi ka voodis toimuvat.

Kui inimene sööb tasakaalustatult, on tõenäoline, et tema elu on täisväärtuslik kõigis eluvaldkondades ning et tal on vähem stressi – see võimaldab meeltel keskenduda ka rohkem meeldivatele tegevustele.