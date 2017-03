Ajaleht The Guardian kirjutab Uus-Meremaa helikunstnikust ja veinieksperdist Jo Burzynskast, kes on aastaid uurinud veini ja muusika seoseid. Millise meloodia peaksime valima, kui tahame tõeliselt nautida ühte head Pinot Noir’i? Burzynska korraldatud töötoas võetakse esimene veinisõõm vaikuses. "Peamine on olla tähelepanelik," juhendab Burzynska. "Paljud joovad veini niisama ja ei tunneta selle maitset." Seejärel palub ta kirja panna sõnad, mis veini maitset iseloomustavad. Ajakirjanik märgib, et talle pakutud valge vein on lillelise ja tikrit meenutava maitsega. Seejärel pannakse mängima Nouvelle Vague’i rõõmsameelne ja positiivne laul "Just Can’t Get Enough". Korraga tundub vein magusam ja hoopis vähem tummine. Järgmisena pannakse mängima agressiivne punklaul ansamblilt Skepctics, mille peale veini maitse muutub õrnmagusast happeliseks ja lausa imalaks.

Burzynska sõnul pole selles midagi kummalist. Magusaga tekivad meil assotsiatsioonid kõrgemate nootide ja häältega ning kibedus on seotud madalate helidega. Samuti tuleb arvesse võtta veini enda omadusi. Sauvignon Blanc, mida katses kasutati, ongi suvine ja kerge vein. "Just Can’t Get Enough" oma kerge ja rõõmsa kõlaga lihtsalt sobib sellega ja agressiivne, tumeda tooniga muusika tekitab jooja peas seoseid, mis kerge veiniga kuidagi kokku ei lähe.

Juuakse veel ka punast ja tõsitumedat Pinot Noir’i, millega läheb eriti hästi kokku madala kõlaga tšellomuusika. Selle tämber toovat esile veinisordi siidise tekstuuri.