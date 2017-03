Eakad patsiendid, kes käivad pikema aja jooksul ühe ja sama perearsti juures, satuvad vähem haiglasse selliste haiguste tõttu, mis on edukalt esmatasandil käsitletavad.

Paljudes riikides otsitakse võimalusi, kuidas vähendada erakorralisi hospitaliseerimisi selliste haiguste tõttu, mida saab edukalt esmatasandil käsitleda, kirjutab meditsiiniportaal Med24. Selle tarbeks on proovitud parandada ligipääsu esmatasandi arstiabile, näiteks pikendatud kliinikute lahtiolekuaegu, rakendatud telemeditsiini võimalusi või avatud nn walk-in kliinikuid, mis asuvad kaubanduskeskustes või teistes inimestele kergesti ligipääsetavates kohtades. Nende meetoditega on aga seotud potentsiaalne lõks, kus patsiendid käivad vaheldumisi mitme arsti juures, ja selle tähtsus ei ole veel päris selge.

Inglismaal analüüsiti üle 230 000 62-82 aastase eaka andmeid, tervishoiuasutustest, mis teenindasid eakaid vahemikus 2011–2013. Leiti, et patsiendid, kes suurema osa ajast käisid ühe ja sama perearsti juures, sattusid esmatasandil käsitletavate haiguste tõttu 9–12% vähem haiglasse. Seos oli eriti tugev nendel patsientidel, kes käisid perearsti juures rohkem (enam kui 18 visiiti uuringuperioodi vältel).

Uurijad oletavad, et püsivalt ühe arsti juures käimine toob kaasa tõhusama ja usalduslikuma suhte patsiendi ja arsti vahel ning see võimaldab patsiendi terviseprobleeme sügavamalt mõista. Autorid rõhutavad ka, et tegemist on jälgimisuuringuga, mis ei võimalda välja selgitada kindlaid põhjuslikke seoseid. Sellest hoolimata järeldavad nad, et järjepidevuse suurendamine esmatasandil aitab vähendada tervishoiukulusid kõrgemates etappides ning seda kõige enam just tervishoiuteenuseid palju vajavate patsientide arvelt.