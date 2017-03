Kas magamine võib põhjustada kortsude teket?

Õige vastus on üllatuslikult, et jah, võib küll. Seda eriti siis, kui sul on harjumus ööst-öösse suurema osa ajast magada samal küljel, kirjutab Business Insider. Näiteks küljel magades on nägu padjapoolsel küljel survestatud.

Et magamise ajal hingab inimene välja umbes liitri vett ning kogu keha niiskustase väheneb, laguneb ka kollageen ning naha sisse tekivad kurrud, millest arenevadki välja kortsud.

Kui soovid, et sul magades kortse ei tekiks, maga selili.