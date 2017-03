Jah, vaid kolm teelusikatäit seda segu päevas alandab su kõrget kolesteroolitaset ning aitab kaotada üleliigset kaalu tänu võimele põletada kõhurasvu.

Kõige parem on see, et selles segus on vaid kaks koostisosa ning see on paljude inimeste hämmastuseks tõepoolest tõhus abivahend kaalu kaotamisel, kirjutab Healthy Life Tricks. Selle segu koostisosada – küüslauk ja punane vein – kiirendavad ainevahetust ja nii saabki üleliigse kaalu ja kõhurasva kaotus võimalikuks. Lisaks paraneb su immuunsüsteem ning ka kõrge kolesteroolitase langeb.

Segu valmistamiseks vajad 12 kooritud küüslauguküünt ja pool liitrit veini.

Tükelda küüslauguküüned pisikesteks peeneks ja pane need purki. Vala peale punane vein ning sulge purk õhukindlalt. Pane purk kaheks nädalaks päikeselisse kohta seisma ning loksuta seda igapäevaselt. Pärast kahte nädalat pane purk külma ja jahedasse.

Tarvita kuu aja jooksul 1 teelusikatäis segu kolm korda päevas. Tulemused on hämmastavad!