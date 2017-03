Grippi haigestumus on jätkuvalt langustrendis, haigestumise intensiivsust võib hinnata madalaks, kuid geograafilist levikut endiselt laialdaseks. Gripiviiruste osakaal moodustab kõikidest ülemiste hingamisteede haigestumisi põhjustavatest viirustest 15 protsenti. Kuid vanemaealiste vanusrühmas on haigestumised jätkuvalt seotud peamiselt gripiviirusega.

Tervise- ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse poolt täpsustatud andmetel on hooaja algusest hospitaliseeritud 1300 patsienti, neist 72 protsenti on olnud täiskasvanud (20-64.a ) ja vanemaealised patsiendid.

Gripi tõttu on intensiivravi vajanud sel hooajal 104 riskirühmadesse kuulund inimest, neist pea 78 protsenti olid vanemaealised patsiendid. Intensiivravi on vajanud ka kaks last vanuses 0-4-eluaastat, üks koolilaps ja 19 inimest vanuses 18-64 eluaastat. Üks inimene oli eelnevalt terve, andmed kaasuvate haiguste kohta puudusid kahel inimesel, ülejäänud kuulusid riskirühmadesse kas vanuse või kaasuvate haiguste olemasolu tõttu. Terviseametile teadaolevalt on intensiivosakonda sattunutest üle 16 protsendi olnud hooldekodude elanikud.