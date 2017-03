Mida teha, kui pikad töötunnid arvuti taga hakkavad kurnama keha ja vaimu? "Õige asend, piisavalt puhkepause ja lihtsad võimlemisharjutused aitavad ära hoida seda, et oled juba poolest päevast väsinud," kinnitab töötervishoiuarst Annika Küüdorf.

"Näen üsna tihti, et arvutiklaviatuur ja -hiir on asetatud liiga kõrgele, nii et töötaja õlad on tõstetud ja selg ei toetu korralikult vastu tooli seljatuge," nendib Küüdorf. Tema sõnul on see üks peamisi põhjusi, miks alaselg kipub väsima ning tekivad õlavöötme pinged.

Töötervishoiuarst leiab, et kontorites peaksid olema reguleeritavad toolid ja töölauad. "Vahel öeldakse: meil on kõigil moodsa disainiga kollased toolid, see on nii ilus! Aga inimesed ju ei ole ühepikkused, näiteks vajab kogukam inimene suuremat ja väiksem pisemat tooli," selgitab ta.

Iga 45–50 minuti järel tuleks võtta aega 5–7minutilisteks puhkepausideks. Ja siis ei tohiks lugeda ajalehti-ajakirju, vaid tuleks liikuda ning võimalusel minna värske õhu kätte. Väga hea, kui leiad mahti teha mõne lihtsa harjutuse, mis leevendavad sundasendist põhjustatud kehapingeid.