Raseduse ajal tekitab küsimus sellest, kas ja kui palju füüsiliselt aktiivne olla, sageli muret ja segadust. Kuid mõistlikul hulgal võib raseduse ajal treenimine kindlasti kasulik olla, kirjutab NPR.org.

Ameerika ämmaemandate ja günekoloogide kolledži väitel võiksid naised, kellel pole just meditsiinilisi vastunäidustusi, mitmel päeval nädalas 20 kuni 30 minutit kergeid aeroobikaharjutusi teha. Piisavalt, et ennast liikuma saada, kuid mitte nii intensiivselt, et enam vestlust pidada ei saa, seisab soovituses. Kes ei julge sellega riskida, võib trenni vahetada ka jalutuskäikude või kerge jooga vastu.

Mõõdukas füüsiline aktiivsus raseduse ajal aitab kaalutõusu vastu ning väheneda võib risk, et vastsündinul tekivad hingamisraskused või et laps on liiga suur. Mõistagi on füüsiline koormus igal eluetapil hea südamele ja lihastele.

Teadlased rõhutavad, et igasugused trenniplaanid tuleks eelnevalt oma arstiga üle rääkida ning mingil juhul ei tohi millegagi liialdada. Liiga intensiivne koormus võib viia vedelikupuuduseni ja vere liikumiseni lihastesse, mitte platsentasse. Seega soovitatakse vältida treeningut, mis südamelöökide arvu tavapärasega võrreldes kahekordistaks.