Kuigi Eesti on Maailma Terviseorganisatsiooni poolt nimetatud nende riikide hulka, kus on suudetud leetritesse ja punetistesse haigestumine elimineerida, ei ole leetritesse haigestumise oht Euroopas sugugi kadunud.

Käesoleval aastal on registreeritud leetrite puhanguid mitmes Euroopa Liidu riigis. Näiteks Rumeenias registreeriti ajavahemikul september 2016. a kuni märts 2017. a kokku 3446 leetrite haigusjuhtu. Seisuga 17. veebruar 2017. a on riigis kinnitatud ka 16 leetrite surmajuhtu, neil inimestel oli kas immuunpuudulikkus või kroonilisi haigusi eelnevalt.

Austrias on sel aastal registreeriti 69 leetrite haigusjuhtu. Eelmise aasta sama seisuga oli neil 28 haigusjuhtu. Saksamaal on registreeritud 203 leetrite haigusjuhtu, eelmise aasta samal ajal oli haigestunuid 326 haigusjuhtu. Itaalias 700 leetrite haigusjuhtu, haigestumus on eelmise aastaga võrreldes kasvanud 230 protsendi võrra. Hispaanias on sel aastal registreeritud 35 laboratoorselt kinnitatud leetrite haigusjuhtu, neist kaks lapsed.