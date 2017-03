Peedimahlas sisalduvad nitraadid suurendavad vere voolu südamesse ja teistesse lihastesse, andes nii südamepuudulikkusega inimestele rohkem jõudu ja parandades inimeste üleüldist sooritusvõimet.

Värske uuring Kansasest räägib, et kõrgkoolide jalgpallimeeskonnad joovad sageli enne mängu peedimahla, sest see parandab mängijate sooritusvõimet. Varasemad meditsiiniuuringud kinnitavad, et peedimahl parandab ka südamehaigete tervist.

Newsmaxhealth.com vahendab ajakirjas Journal of Nitric Oxide, Biology and Chemistry ilmunud uuringut, mis kinnitab, et punapeedi mahl suurendab vere liikumist kiiresti liikuvatesse lihaskiududesse.

Sellest teadmisest on palju kasu südamehaigetele, kellel südamepuudulikkus vähendab organismi võimet transportida hapnikku oluliste lihasteni, mistõttu on neil raskem oma käsi ja jalgu liigutada. Teadlased ütlevad, et isegi kui peedimahla mõju organismile aitab suurendada hapnikuvarustust vaid kümne protsendi võrra, on oluline vahe, kas inimene liigub ratastoolis või kõnnib ise ringi.