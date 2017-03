Napp aeg magamiseks ja ebakvaliteetne ööuni on sagedasemad põhjused, miks inimene kaalus juurde võtab. Ehk teisisõnu: kui korralikult magada, on võimalik ka vormis püsida!

Nebraska ülikooli teadlased leidsid, et mida vähem inimene magab, seda rohkem ta sööb, kirjutab Female First. Põhjus on selles, et väsimus mõjutab isu kontrollivaid hormoone ning väsinuna ongi seetõttu raske tervisliku toitumise reeglitest kinni pidada.

Sestap panusta korralikule ööunele. Eriti siis, kui pead plaani mõnest üleliigsest kilost vabaneda. Lisaks mõistlikul kellaajal magamaminemisele pea silmas ka neid viit nippi: