4. Pulstunud tekk pole mitte ainult sul mõnus peale tõmmata, seda armastavad ka tolmulestad.

5. Diivan kogub endasse hulga tolmulesti. Puhasta seda regulaarselt. Või osta nahkdiivan.

6. Vanad paberid. Kui sul on neid vaja, pane need korralikult kappidesse ja karpidesse - nii koguvad need vähem tolmu.

7. Teise ringi kaup. Kaltsukast leiad küll ägedaid asju, aga tõenäoliselt tood koju ka tolmu ja hallitust.