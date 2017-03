Sel laupäeval korraldab Ida-Tallinna Keskhaigla (ITK) naistekliinik üle 50-aastastele naistele tasuta tervisekontrolli päeva. Kokku kontrollitakse päeva jooksul üle 100 naise tervist.

ITK naistekliiniku juhi dr Lee Tammemäe sõnul on tegu naistekliiniku arstide vabatahtliku algatusega. Kaheksa naistearsti tulevad märtsi viimasel laupäeval oma vabast ajast ja heast tahtest naiste tervist kontrollima. „Ootame sel päeval vastuvõtule just neid, kes pole ammu tervisekontrollis käinud. Näeme oma igapäevatöös, et üle 50-aastaseid naisi käib tervisekontrollis vähe, samas on just nemad suuremas riskirühmas näiteks emaka- ja rinnavähi osas,“ põhjendab dr Tammemäe. Lisaks on ravijärjekorrad pikaks veninud ning aega arsti vastuvõtule võib olla keeruline saada. Samuti ei küsita sel päeval kelleltki visiiditasu, mis on paratamatult paljude jaoks arvestatav väljaminek.

Tammemäe sõnul soovib haigla sellega üles näidata vastutustundlikkust ja juhtida tähelepanu asjaolule, et ka väiksemate tervisemurede korral peab arsti juurde pääsemine olema võimalikult kiire. „Väikesest murest võib ajapikku saada raske haigus. Tervisekontrolli eesmärk ongi just haiguste võimalikult varajane avastamine. See loob eelduse edukaks raviks ja ka ühiskonna jaoks on nii kulud väiksemad,” rõhutas dr Tammemäe ennetustöö tähtsust.

Nelja tunni jooksul jõutakse vastu võtta üle saja naise, kes end tervisekontrolli kirja panid.