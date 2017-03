Selfi tegemine võib ühel hetkel tunduda lustakas, kuid sellega tasub olla ettevaatlik - teadlaste sõnul levitab see tegevus täinakkust.

Saksamaal on täheldatud täinakkuse levikut 8-11 aastaste seas. Local vahendab Berliini Charite haigla teadlaste arvamust, et selle põhjuseks on selfide tegemine.

Täid nimelt levivad väga meelsasti juukselt juuksele kontaktis ning see toob kaasa täinakkuse massilise leviku.