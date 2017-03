2. Kohvi joomine on sinu jaoks rutiin. Kui sul peab olema kohvitass nöpus igal ajal päevast, või pead edukaks toimimiseks tundma vähemalt kohvilõhna, võid kahtlustada endal kohvisõltuvust.

1. Sa tarbid kofeiin ükskõik, mis kujul. Kui sul pole vahet, kas kofeiinilaksu saad kätte teest või kohvist, on asi kahtlane, kirjutab FoodBeast. Mõtle hoolega, kas kõik su joogid sisaldavad kofeiini või jood sa vahel ikka ka vett või mahla?

Iga asjaga liialdamine on halb, ka kohviga. Kui kahtled, kas oled kohvisõltlane, loe siinkirjutatu läbi. Kui ükski neist punktidest peab su kohta paika, on aeg hakata kohvi tarbimise harjumusi ümber vaatama.

3. Kofeiinipuudus teeb su jõuetuks. Kui sa tunned end pidevalt kurnatuna ning ainus võimalus end liikuma saada on tarbida kofeiini, oled sõltlane.

4. Sa saad magada vaatamata kofeiini tarbimisele. Kofeiini tarbimine peaks meeli ergutama, kuid kui oled sõltlane, on su keha sellega ära harjunud ning sa uinud muretult ka pärast seda sisaldava joogi tarbimist.

5. Sa tarvitad kofeiini alkoholi asendajana. Kui su lemmikud on espressoshotid ja need lisavad su olemisele lusti, on asjalood halvad.