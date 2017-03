Tuberkuloosiregistri juhataja rõhutas, et nii Eesti kui muu Euroopa suurimaks probleemiks on ravimresistentsete tuberkuloosijuhtude (M/XDR-TB) levik, kuna selliste haigusvormide ravi on pikem, kulukam ja vähem edukas kui tavatuberkuloosi ravi. Ravimresistentseid tuberkuloosivorme registreeriti 2015. aastal Euroopa Liidu riikides 4,1 protsenti kõigist registreeritud tuberkuloosijuhtudest. Kõrgeimad osakaalud olid Balti riikides - Eestis, Lätis ja Leedus, kus see oli üle 10 protsendi. Mullu registreeriti Eestis kokku 24 ravimresistentset tuberkuloosijuhtu, 17 neist olid uued juhud.