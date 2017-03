Südamehaigustesse sureb enneaegselt üle kogu maailma rohkem inimesi kui kõikidesse vähiliikidesse kokku. Seepärast tuleb osata märgata ka varjatud märke, mis südameprobleemidele viitavad. Ja neid ei tohi kunagi eirata, sest südame keele mõistmine võib päästa elu. Südamehaiguste sagenemise põhjuseks on järjest kasvav ülekaalulisus ja diabeet, need omakorda on põhjustatud ebatervislikust toitumisest, kirjutab Newsmax Health. Siin on välja toodud kaheksa kõige levinumat märki, mida esmapilgul südamehaigustega seostada ei oskagi, kuid mida ei tohi ometi tähelepanuta jätta – kui neid õigel ajal märgata, on võimalik arenev südamehaigus peatada ja oma elu päästa.

· Ebatavaline väsimus pärast pingutust. Kui sa enam äkki kõndida ei jaksa või poekottidega trepist ülesminek võtab su läbi, kuigi sa oled kõike seda teinud aastaid probleemideta, on see märk, et midagi on valesti. Kui magamine seda väsimust ära ei vii, pöördu kohe arsti juurde.

· Probleemid seksuaalelus. Võimetus saada erektsiooni võib tähendada, et peenisesse viivad arterid on ummistunud. See võib tähendada, et ka südamepiirkonnas on arterid ummistumas. Impotentsus ilmneb tavaliselt mitmeid aastaid enne infarkti. · Kõrge vererõhk on peamisi südameinfarkti riskifaktoreid. Kui sa vererõhku ei alanda, kahjustab see artereid ning need hakkavad ummistuma. Kui sa hoiad seda kontrolli all, teed oma tervisele suure teene. · Püsiv köha. Kui sa köhid pikaliasendis ja lõpetad köhimise, kui tõused istukile, võib see tähendada südamepuudulikkust. Sellega kaasneb nimelt vedeliku kogunemine kopsudesse. · Obstruktiivse uneapnoe. Kui sa ärkad keset ööd õhku ahmides, võib see suurendada riski infarktiks või põhjustada kodade virvendust. Kui sa ei maga öösel korralikult, räägi sellest arstiga. · Paistes jalad. Kui jalad pahkluude juurest paistetavad ja kingi on keeruline jalga panna, võib see viidata südameprobleemidele. · Paistes igemed. Paistes või põletikus igemed suurendavad südameinfarkti riski.