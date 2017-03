Laste tervisliku toitumise juurde suunamine on nende tulevasele elule ja tervisele mõeldes äärmiselt oluline, kuigi teadlaste väitel ei tea pooled vanematest, kuidas seda teha.

Seepärast toob veebikülg My Body+Soul välja kolm esimest ja põhilist reeglit, kuidas lapsi tervislikuma toidu poole suunata.

1. Korraldage perega ühiseid söömaaegu. Üks viiest lapsest ei söö kunagi oma perega regulaarselt õhtusööki, on leidnud teadlased. Kuid just sellised söömaajad on hea võimalus rääkida lapsele sellest, mida söögilauas eelistada, kuidas toitu serveerida ning julgustada neid ka uusi toite proovima.

2. Lase lapsed kööki. Kui lapsed on varakult ninapidi söögitegemise juures, isegi, kui nad ulatavad vaid külmkapist vajalikke koostisosasid, motiveerib see neid tulevikus rohkem toitumisele mõtlema.

3. Lase lapsel toitu ise kasvatada. Kui sul on aed, siis julgusta lapsi köögiviljade kasvatamise ja korjamise juurde. Kui seda pole, innusta last aknalaual maitsetaimi kasvatama. Lastele pakub see põnevust ja nad on uhked, kui nad saavad süüa midagi, mida nad on ise kasvatanud ja korjanud.