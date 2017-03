Sellerit kasutatakse enamasti teiste köögiviljadega salatisse segatult teadmata selle vilja hämmastavat kasu tervisele. Siin on välja toodud kümme tervisehäda, millele pakub leevendust selleri söömine. See leevendab ja vähendab põletikke. Et selleris leidub rikkalikult antioksüdante ja polüfenoole, aitab see edukalt ravida põletikke ja leevendada liigesevalu, sellest on kasu astmahoogude leevendamisel. Et see sisaldab ka salitsüülhapet, saab sellest abi ka akne ravis, kirjutab Natural Care Box. See alandab halba kolesterooli. Sellerile maitse ja aroomi andev koostisosa aitab vähendada halva kolesterooli osakaalu. Vaid kaks sellerivart päevas vähendab seda juba kuni 7%!

See soodustab seedimist. Et seller on veerohke ja tulvil lahustamatuid kiudaineid, on see suurepärane diureetikum ja soodustab seedimist.

See alandab vererõhku. Selleris on aineid, mis vähendab stressihormoonide sisaldust veres ja nii alaneb ka vererõhk. See kaitseb silmi. Ühest sellerivarrest saad 10% päevasest A-vitamiinikogusest, see takistab eaga kaasnevat nägemise taandumist ning kaitseb üleüldse silmi. See aitab ülekaaluga võidelda. Üks sellerivars sisaldab vaid 10 kalorit ja rohkelt vett, seega aitab selle söömine sul liigseid kilosid kaotada ja ülekaaluga võidelda. See vähendab stressi. Seller on äärmiselt rikas magneesiumi poolest ning see mineraal on tuntud stressialandaja. Selle vilja tarbimine rahustab närvisüsteemi ja soodustab õhtust uinumist. See hoiab keha pH taset. Seller takistab organismis hapetel muu üle võimust võtta. See parandab seksuaalelu. Selleri närimisega vallanduvad androstenoon ja androstenol – ained, mis aitavad erutuse taset suurendada.