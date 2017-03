· Sa liialdad alkoholiga. See toob kaasa vedelikupuuduse kehas, mürkide kogunemise ja maksakahjustused ning unehäired. See põhjustab aga kiiret vananemist, ülekaalulisust ja sellega seonduvaid tervisehäireid.

Ikka kipub olema nii, et esmaspäevast neljapäevani käid sa justkui mööda nööri, toitud tervislikult ja teed trenni. Kuid juba reede õhtul unustad kõik, mis seni on olnud oluline. See on ohtlik tee – nädalavahetusel patustamist tervislikult elatud arginädal välja ei lunasta.

· Sa satud sotsiaalmeedia küüsi. Kui sa lõpuks tööd tegema ei pea, on kohutav ahvatlus vaadata järgi kõik vahepeal tehtud snapid, instagrammid ja Facebooki postitatu. See aga kurnab aju ja silmi, samuti toob kaasa unehäireid.

· Sa magad liiga kaua. Kui nädala sees ärkad üles ühel ja samal kellaajal, siis nädalavahetusel kipud magama nii kaua, kuniks und jagub. See pole aga eriti arukas, sest see keerab sisemise kella sassi ning esmaspäeva hommikul tunned end väsinumana kui kunagi varem. Unehäired on möödapääsmatud.

· Sa õgid meeletult. Võid ju küll arvata, et mis see paar päeva kõige meelepärase söömine teeb, kuid keha satub nii stressi, kui peab tegema senisest rohkem tööd. See aga põhjustab kroonilist väsimust, neerupealiste ülekoormust ja vananemist. Rääkimata sellest, et näiteks rämpstoidu söömine põhjustab energialangust ja võib kaasa tuua seedeprobleeme.

· Sa uinud koos meigiga. Pärast väsitavat tantsuõhtut meigiga voodisse heitmine on väga ahvatlev. Kuid sellega teed oma nahale karuteene, rääkimata sellest, et võid rikkuda oma voodipesu.

· Sa teed nädalavahetusel tööd. Nädalavahetus on lõõgastumiseks! Pidev tööle mõtlemine põhjustab stressi, see aga vähendab keskendumisvõimet, muudab meid loiuks ja röövib meilt energia. Kõik see põhjustab aga hulga kroonilisi tõbesid.