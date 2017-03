Läätsed aitavad kolesterooli taset vähendada, sest neis on palju lahustuvaid kiudaineid. Madalam kolesteroolitase hoiab su veresooned puhtad ja südame terve.

Kalorivaesed kuid toitainerikkad läätsed on lihtsad valmistada ja toitudele lisada. Paljud taimetoitlased kasutavad neid kõrge toitaineväärtuse pärast liha aseainena, kuid ka kõigesööjatel tasub tervislikud läätsed oma menüüsse võtta. Veebiajakiri Mind Body Green loetleb seitse head omadust, mille pärast võiksid hakata otsima erinevaid läätseretsepte.

Kiudainerikkad toidud nagu läätsed võivad vähendada südamehaiguste riski. Läätsed on ka heaks folaatide ja magneesiumi allikaks, mis on mängivad südame tervises suurt rolli.

Seedimine

Läätsedes peituvad kiudained võivad abiks olla neile, kel probleeme kõhukinnisuse, ärritunud soole sündroomi või sopististega.

Veresuhkur

Lahustuvad kiudained stabiliseerivad hästi veresuhkru taset ja võivad aidata selle tõusu vastu.

Proteiin

Kõigist kaunviljadest on läätsed ühed kõige proteiinirikkamad, mistõttu on nad heaks liha asendusaineks taimetoitlastele või neile, kes mõnda aega liha ei tarbi.

Energia

Läätsedest eraldub energia ühtlaselt ja aeglaselt. Samuti on nad heaks raua allikaks, mis veab läbi su keha hapnikku. See protsess on energia tootmiseks ja ainevahetuseks äärmiselt tähtis.

Kaal