Suurele osale inimestest ei mõju kella keeramine teps mitte hästi ning nende igapäevane elu langeb mõneks ajaks rööpast välja. Siit leiad mõned soovitused, kuidas selle olukorraga veidi leebemalt kohaneda.

1. Valmistu aegsasti. Rutiin on hea ööune suurim saladus. Unegraafiku püsimiseks soovitavad teadlased juba nädal varem liigutada oma magamaminekut kuni veerand tunni võrra varasemaks, kirjutab Time. Nii mõjub see kehale loomulikumalt.

2. Püüa päikest. Võta hommikuti aega enda jaoks ja naudi hommikuvalgust – tõmba kohe ärgates kardinad akna eest, söö akna all, jaluta õues. Valgus aitab kehal toota melatoniini ehk hormooni, mis on õhtul uinumiseks vajalik. Kuid teisalt annab päike ka energiat.

3. Mine magama siis, kui oled väsinud. Just kella keeramise ajal ja läheduses peaks hoiduma magama minemisest seepärast, et peab. Kui sa ikka unine pole, tee midagi muud – loe või kuula muusikat. Igasugustest helendavatest ekraanidest tasub õhtul siiski hoiduda. Ja voodisse mine siis, kui tunned, et oled väsinud.

4. Ära tee õhtul trenni. Igasugune liigutamine on küll hea, kuid õhtune trenn tõstab kehatemperatuuri ning raskendab uinumist.