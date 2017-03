Kuigi pühapäev on ette nähtud puhkamiseks, mil tuleks akusid laadida, saab algava töönädala esimese poole muuta muretumaks, kui just pühapäeval selleks mõningaid ettevalmistusi teha.

1. Tee külmkapp korda ja täida see värske toidukraamiga. Pärast nädalapikkust õhtusöökide valmistamist ja töölõuna kaasapakkimist võib külmkapp vajada inventuuri ja puhastavat lappi. Võta välja kõik toiduained, pese külmkapp puhtaks ning süstematiseeri vajalikud ja kõlblikud asjad uuesti kappi tagasi. Nii väldid mustuse ja bakterite kogunemise külmkapis olevatele toitudele. Ühtlasi annab see sulle ka poeskäiguks ülevaate, mida peaksid juurde ostma ning millega saab veel nädalajagu hakkama, soovitab HerFamily. Ühtlasi - tee poodi minekuks nimekiri, see aitab sul säästa aega ja raha. Nii ei pea sa poes olles mõtlema, mida veel tuleks osta ning samas ei tee ka oste emotsiooni ajel.

2. Kirjuta paberi peale nädala kohustused. Sind ootab hambaarsti külastus, kohtumine sõbrannaga või sünnipäevapidu? Selleks, et oma aega paremini planeerida ja leida kiire elutempo kõrvalt hetki puhkamiseks, tasub kirjutada vältimatud kohustused ühele paberile. Nii on need pidevalt silme ees ega teki võimalust, et ettevalmistused (nagu kingi ostmine või restoranis laua broneerimine) jäävad viimasele hetkele.