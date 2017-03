Keha kui süsteem on pidevas tegevuses. Kui midagi organismis juhtub, annab keha sellest kohe märku. Et vältida tõsisemaid muresid, oleks mõistlik osata keha märguandeid lugeda.

· Isu soolase järele on märk sellest, et kuseteede süsteemis on mingi nakkus.

· Isu magusa järele on tingitud ilmselgelt emotsionaalsest stressist. Vältimaks muid probleeme, püüa seda leevendada teelusikatäie mee või tumeda šokolaadiga.

· Valulikud igemed. Kui sul on paistes, valulikud või veritsevad igemed, on see märk, et keha vajab rohkem C-vitamiini. Joo rohkem teed, tarbi puu- ja köögivilju ning söö küüslauku.

· Unetus, pidev ärritustunne ja krambid jalgades viitavad magneesiumi ja kaaliumipuudusele. Rohkem tuleks süüa rohelisi köögivilju nagu spinat, artišokid, brokkoli ja spargel. Ka kõikvõimalikud pähklid on magneesiumirikkad. Ploomid, punapeet ja aprikoosid sisaldavad rikkalikult nii magneesiumi kui kaaliumi.

· Kuiv ja kare nahk küünarnukkidel on märk sellest, et keha vajab rohkem A- ja C-vitamiine. Kõik tsitruselised, oranžid ja kollased köögiviljad, marjad ja brokkoli sisaldavad neid vitamiine.

· Isu töötlemata toitude järele võib olla märk maksaprobleemidest või seedehäiretest.

· Isu mõru toidu järele võib viidata puudujääkides maksa- ja sapipõie funktsioneerimises. Lisa igapäevasesse menüüsse jõhvikaid ja sidrunit.