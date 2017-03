beebipillTeadlased kinnitavad üle 40 000 naise seas läbi viidud uuringu tulemusena, et beebipillid on ohutu rasestumisvastane meetod ning kaitseb naisi isegi kuni 30 aastat pärast nende tarvitamise lõpetamist mõnede vähiliikide eest.

Ajakirjas The American Journal of Obstetrics and Gynecology avaldatud uuringu tarvis analüüsisid Briti teadlased 46 022 naise andmeid, nende seas oli nii beebipillide kasutajaid kui mittekasutajaid. Osa naisi osales uuringus 1968. ja osa 1969. aastast. Et osade naiste andmeid vaadeldi isegi kuni 2012. aastani, on see seni kõige pikemaajaliselt beebipillide ja vähiriski vahelist seost uurinud teadustöö.

Bild vahendab, et neil naistel, kes tarvitasid beebipille, oli ka 30 aastat pärast nende võtmise lõpetamist väiksem risk haigestuda munasarja- ja jämesoolevähki, samuti esines neil vähem emaka limaskesta kasvajaid.

Küll aga nendivad teadmased, et pillide võtmise ajal suurenes veidi võimalus haigestuda rinna- ja emakakaelavähki. Kuid pärast beebipillide võtmise lõpetamist see oht vähenes ning kadus sootuks viis aastat hiljem.

Teadlased rõhutavad, et beebipille tarvitades pole vaja muretseda kõrgema vähiriski pärast.