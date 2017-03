Tervislik toitumine on päevakorral igal aastaajal. Põhitoidukordade vahele soovitatakse üht-teist ka näksida, kuid kas seda on võimalik teha tervislikult?

Vastus on lihtne - jah, on küll. Ja just päevasel ajal on võimalik allolevaid reegleid silmas pidades tervislikult näksida, sest teadlased on leidnud, et päeviti näksijad on väiksema tõenäosusega ülekaalus kui need, kes seda teevad õhtuti.

Kui soovid tervislikult näksida, pea silmas järgmist: